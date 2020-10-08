ستولتنبرغ: أعضاء الناتو سينسحبون من أفغانستان معاً

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن أعضاء الحلف سيتشاورون حول توقيت الانسحاب من أفغانستان بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه سحب قوات بلاده بحلول عيد الميلاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتخلف في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، كشف في تغريدة، الأربعاء، عن هذا الإعلان المفاجئ الذي يسرع بشكل كبير الجدول الزمني لانسحاب الولايات المتحدة من أطول حرب تخوضها في تاريخها.

وقال ستولتنبرغ في إحاطة إعلامية إلى جانب رئيس حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زايف: "قررنا معا الذهاب إلى أفغانستان وسنتخذ معا القرارات بشأن التعديلات على القوات مستقبلا، وسنغادر البلد معا في الوقت المناسب".

وكان حلف شمال الأطلسي دخل أفغانستان بعد الغزو الدولي بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بحكم حركة طالبان في 2001 بعيد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.

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وأنهى الحلف عملياته القتالية في أفغانستان العام 2014، وقد خفض بشكل كبير وجوده على الأرض لكنه يبقي على قوة قوامها 12 ألف عسكري لتدريب القوات المحلية وتقديم المشورة لها.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف سيغادر أفغانستان عندما سيتمكن من الإقدام على هذه الخطوة من دون وجود أي خطر لتحول البلاد مجددا إلى ملاذ للمتطرفين.

وأكد "سنتخذ القرارات بناء على الظروف على الأرض لأننا نرى أنه من المهم جدا أن نستمر بالتزامنا مستقبل أفغانستان، لأن المحافظة على أمن أفغانستان على المدى الطويل تصب في مصلحتنا".

ولم يتضح إن كان ترمب أبلغ الحلف مسبقا بخطوته.