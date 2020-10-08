المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى حوار مع قبرص واليونان

دعت المفوضية الأوروبية، الخميس، تركيا إلى بدء حوار بنّاء مع كل من قبرص واليونان.

وطالبت المفوضية الأوروبية، أنقرة باتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

كما حذرت المفوضية، تركيا من التطورات المثيرة في مدينة فاروشا القبرصية.

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بيانا عقب مؤتمر مشترك عُقد عبر الوسائل المرئية.

موضوع يهمك تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، مساء الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث في... شاهد.. السيطرة على حريق بالجامع الأزهر سوشيال ميديا

والشهر الماضي، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.

وقالت فون دير لاين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان: "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين، وندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".