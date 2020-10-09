بينهم آخر فرنسية محتجرة بالعالم.. الإفراج عن 4 رهائن بمالي

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن فرنسية محتجزة في مالي منذ ٤ سنوات. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية نشر مساء الخميس أن الرئيس إيمانويل ماكرون "علم بارتياح كبير بتحرير" مواطنته صوفي بترونين.

وقال الرئيس الفرنسي إنه "يشكر خاصة السلطات المالية على عملية التحرير هذه" و"يؤكد لها عزم فرنسا الكامل على دعم مالي في حربها الدؤوبة على الإرهاب في الساحل".

وأعلنت الرئاسة المالية الخميس أنه جرى تحرير بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، والسياسي المالي البارز إسماعيل سيسيه فضلا عن رهينتين إيطاليتين أحدهما قسّ اختُطف في النيجر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية على تويتر أنها "تؤكد تحرير إسماعيل سيسيه وصوفي بيترونين. الرهينتان السابقان في طريقهما إلى باماكو".

وأعلنت الحكومة المالية أيضا أن الرهائن المحررين بينهم إيطاليان، أحدهما قس اختطف في النيجر عام 2018.

ولم تقدم تفاصيل حول ظروف تحرير الرهائن، لكنّ السلطات المالية أفرجت عن أكثر من مئة جهادي مدان أو مفترض نهاية الأسبوع تمهيدا للإفراج عن الرهائن، وفق ما قالت مصادر لوكالة فرانس برس الاثنين.

واختُطفت بيترونين (75 عاما) في 24 كانون الأول/ديسمبر 2016 على يد مسلحين في غاو (شمال مالي) حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.

اما سيسيه (70 عاما) فهو سياسيّ حلّ ثلاث مرات في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المالية، واختطف في 25 آذار/مارس أثناء مشاركته في الحملة للانتخابات التشريعية في منطقة تمبكتو (شمال غرب).

ويرجح أن الرهائن الأربع كانوا محتجزين لدى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.