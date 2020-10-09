لبنان.. الحريري يحذر من حرب أهلية بعد انتشار مظاهر السلاح

حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، من نشوب حرب أهلية في بلاده نتيجة غياب الحل السياسي وفي ظل الاستقواء بالسلاح.

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية إن البلاد انكشف على مختلف الاحتمالات الأمنية ولا يمكن نجاح أي دستور في ظل فرض الأحزاب للأمور بقوة السلاح.

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وأضاف أن من لديه فائض قوة يستخدمه لفرض معادلات يرفضها اللبنانيون". وأشار الحريري الى أن خطر الحرب الاهلية بات واردا مع ما يحصل من تسليح ومع انتشار العروض العسكرية كما حدث في بيروت وبعلبك - الهرمل وهو ما يعني انهيار الدولة.

وأكّد أنّ "المبادرة الفرنسية لم تنتهِ"، مشيراً إلى أنّ "هذه المبادرة أرادت انجاح لبنان واخراجه من المأزق ولا اعلم لماذا افشلوها"، وقال: "بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة الفرنسية، والرئيس المكلف مصطفى أديب أراد عدم تضمين حكومته أسماء استفزازية، ومن أسقط حكومة حسان دياب هو انفجار بيروت".