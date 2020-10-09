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وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت

المصدر: دبي _ العربية.نت
من انفجار سابق ببيروت
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت.

كلمات دالّة

#انفجار, #لبنان
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