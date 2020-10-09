وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 20:52 - GMT 17:52 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 20:41 - GMT 17:41 المصدر: دبي _ العربية.نت من انفجار سابق ببيروت رابط مختصر شارك وسائل إعلام لبنانية: انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت PDF اطبع حجم الخط أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت في بيروت. كلمات دالّة #انفجار, #لبنان إقرأ أيضاً حكومة اليمن: خياراتنا مفتوحة أمام التصعيد الحوثي بالحديدة 17:30 GMT