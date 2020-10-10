زعيم المعارضة التركية يدعو لانتخابات مبكرة

دعا زعيم المعارضة التركية ورئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كليجدار أوغلو إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

واعتبر كليجدار أوغلو أن "خلاص تركيا هو في الذهاب لانتخابات في أسرع وقت ممكن".

ودعا زعيم المعارضة التركية إلى "القضاء على النظام الاستبدادي في السلطة بوسائل ديمقراطية" مذكّراً بإنجازات المعارضة في الانتخابات المحلية.

والشهر الماضي، كان كليجدار أوغلو قد انتقد تفرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقرارات حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكداً أنّ حزب الرئيس التركي مجرد حزب ورقي.

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وقال في اجتماع نظمه معهد التنمية الديمقراطية، وحضره صحفيون وسياسيون وممثلون عن منظمات غير حكومية: "عندما تبدأ الحكومة في التلاعب بقوانين الانتخابات، فإن ذلك يُظهر أنها سترحل بالفعل، كل طرف يحاول ذلك سيرحل، لم يعد هناك حزب يسمى حزب العدالة والتنمية، هناك أردوغان، حزب العدالة والتنمية، على الورق فقط، أردوغان لا يتسامح مع وجهة نظر مختلفة".

وأضاف كيليتشدار أوغلو: "هناك أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل، معدل البطالة حوالي 30%، لا أعتقد أن السلطة الموجودَة يمكنها حل هذه المشاكل".

وختم رئيس "حزب الشعب الجمهوري" قائلاً: "سنجلب الديمقراطية إلى هذا البلد، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية، والذين يدعمون النظام الاستبدادي، سيكونون في جانب واحد خلال الانتخابات المقبلة".