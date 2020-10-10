رسالة كندية لتركيا بشأن ناغورنو كاراباخ: لا تتدخلوا

دعت كندا تركيا، على لسان وزير خارجيتها فرانسوا فيليب شامبين، السبت، إلى عدم التدخل في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وقال شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا، غدا الأحد، لإجراء محادثات مع الحلفاء بشأن الأزمة، إنه طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بالمساعدة في تهدئة الصراع، وتشجيع أذربيجان على المشاركة في محادثات السلام.

وأضاف أنهما اتفقا على أن الصراع لا يمكن حله عسكريا.

تأتي الرسالة الكندية عقب تصريحات تركية أشارت إلى أن الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال مصيرها الفشل ما لم تكفل أيضاً انسحاب قوات أرمينيا من الإقليم.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأوتاوا هذا الأسبوع بعدما علّقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا، أثناء التحقيق في مزاعم أن قوات أذربيجان استخدمتها.

وقُتل المئات في الاشتباكات الأخيرة في الإقليم.

وأعلنت موسكو، فجر السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في كاراباخ، عقب محادثات استمرت 10 ساعات.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الـ12 من يوم العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكدت الخارجية أن "أذربيجان وأرمينيا ستبدآن وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن".

موضوع يهمك أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع... الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات كورونا.. ولا توجد إجابات! فيروس كورونا

وشدد الطرفان على البدء بعملية تبادل الأسرى وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كاراباخ، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثّق مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في معارك إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، حيث قتل أكثر من 26 من الفصائل السورية في الاشتباكات والاستهدافات خلال الـ 48 ساعة الفائتة، ليرتفع بذلك إلى 107 تعداد المرتزقة الذين قتلوا منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية.

وعلى صعيد متصل، علم المرصد السوري أن أكثر من 400 مقاتل من فصائل "السلطان مراد والحمزات" وفصائل أخرى، تتحضر ليتم نقلها من قبل الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، وبلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 1450 بعد نقل دفعة مكونة من 250 مقاتلا خلال الأسبوع الفائت.