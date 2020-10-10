قوات خاصة تركية تدخل بلدة هادورت في ناغورنو كاراباخ

ذكرت وكالة الأنباء الأرمينية، السبت، نقلا عن مراسل محطة WarGonzo الروسية، أن وحدة من القوات التركية الخاصة دخلت إلى بلدة هادروت في إقليم ناغورنو كاراباخ، وتم صدها من قبل القوات الأرمينية.

وذكرت أرمنبريس أن المراسل أشار إلى أن القوات الخاصة التركية كانت ترتدي الزي الأسود وكان هدفهم هو رفع العلم الأذربيجاني في المدينة لتأكيد الإعلان السياسي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول السيطرة على بلدة هادروت.

وأعلنت أذربيجان أنها تريد إشراك تركيا في المفاوضات معتبرة فرنسا طرفا غير محايد، مشيرة إلى أن الهدنة الحالية تنتهي بانتهاء تبادل الأسرى والجثث.

وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، في وقت سابق السبت، إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وذلك خلال محادثات في موسكو.

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وخلال مؤتمر صحافي في باكو، قال وزير الخارجية، إن الوضع الراهن على الأرض في الجيب الجبلي لا يناسب بلاده، وتوقع أن تسيطر أذربيجان على المزيد من الأراضي بمرور الوقت.

يأتي ذلك فيما اتهمت وزارة الخارجية في إقليم ناغورنو كاراباخ، أذربيجان، السبت، بأنها اتخذت من محادثات وقف إطلاق النار ستارا للتجهيز لعمل عسكري وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه كل الأطراف الاتهامات بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو اعتراف المجتمع الدولي بالإقليم جمهورية مستقلة.