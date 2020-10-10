الشرطة تعتقل مجموعة حاولت إحياء ذكرى "مذبحة القطار"

اعتقلت الشرطة التركية، السبت، مجموعة من المواطنين، حاولوا التجمع في العاصمة أنقرة، لإحياء الذكرى الخامسة لتفجير نفذه تنظيم داعش، عام 2015، راح ضحيته، 103 في العاصمة.

وحاول أهالي ضحايا التفجير، إحياء ذكرى مقتل أقربائهم، لكن الشرطة تدخلت، وحاولت منعهم من التجمع، واعتقلت 11 شخصاً، حسب وسائل إعلام محلية.

لكن ذوي الضحايا شكلوا طوقاً ممسكين بأيدي بعضهم البعض، وبدأو الهتاف،" لاتنسى ولا تُنسوا 10 أكتوبر"، وبعد مناقشات مع الشرطة، سمحت لهم بإحياء الذكرى في مكان الحادث.

وشارك في الذكرى، نواب من حزب الشعوب الديموقراطي، ووفد من حزب الشعب الجمهوري، وكلاهما من أحزاب المعارضة، لدعم الأهالي.

بدوره نشر حزب الديمقراطية والتقدم، الذي أسسه نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، علي باباجان، رسالة في ذكرى "المذبحة"، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي، "سنواصل الدفاع عن المحبة والأخوة، ضد العدوان الوحشي، الذي لطخ أنقرة بالدماء، والذي حدث قبل خمسة أعوام، ندين الهجوم الذي خنقنا جميعاً في 10 أكتوبر ، نتذكر باحترام ورحمة مواطنينا الـ 103، الذين فقدوا حياتهم".