فيديو يظهر مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى ناغورنو كاراباخ

نشرت مجموعات مراقبة للصراع المسلح في ناغورنو كاراباخ فيديو يظهر فيه مسلحون يتحدثون بلهجة سورية أثناء عمليات القتال، وقالت مجموعات المُراقبة إن الفيديو لمرتزقة سوريين جلبتهم تركيا لمساندة أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.

وكانت وكالة الأنباء الأرمينية، ذكرت السبت، نقلا عن مراسل محطة WarGonzo الروسية، أن وحدة من القوات التركية الخاصة دخلت إلى بلدة هادروت في إقليم ناغورنو كاراباخ، وتم صدها من قبل القوات الأرمينية.

وذكرت أرمنبريس أن المراسل أشار إلى أن القوات الخاصة التركية كانت ترتدي الزي الأسود وكان هدفهم هو رفع العلم الأذربيجاني في المدينة لتأكيد الإعلان السياسي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول السيطرة على بلدة هادروت.

وأعلنت أذربيجان أنها تريد إشراك تركيا في المفاوضات معتبرة فرنسا طرفا غير محايد، مشيرة إلى أن الهدنة الحالية تنتهي بانتهاء تبادل الأسرى والجثث.

وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، في وقت سابق السبت، إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.