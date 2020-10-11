بعد كشفهم حادثة المروحية.. سعي لإدانة صحفيين "بالإرهاب"

يسعى ممثلو الادعاء العام، في تركيا، إلى إدانة 4 صحفيين، بسبب كتابتهم أخبار، عن جنود ألقوا رجلين كرديين من مروحية عسكرية. واعتبرت النيابة العامة، اجتماعات الصحفيين مع مصادرهم المجهولة "جريمة"، وأصدرت أمراً بسرية ملف التحقيق.

وبعد احتجازهم، الإثنين الماضي، في مقاطعة فان الشرقية، أحالت السلطات، الخميس الفائت، عدنان بيلن، وجميل أوغور، اللذين يعملان في وكالة ميزوبوتاميا، وسهيربان أبي، ونازان سالا، اللتين تعملان في، جين نيوز، إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم.

وبالإضافة إلى اعتقال الصحفيين الأربعة، يواجه، فهيم شتينر ، المسؤول عن توزيع صحيفة "يني يشام"، والموزع السابق للصحف "شكران إردم"، اتهامات "بالانتماء إلى منظمة إرهابية".

وأفاد الصحفيون أن الأمن التركي عذب القروييّن الكردييّن، ثروت تورغوت، وعثمان شيبان، وألقاهما من مروحية عسكرية،و توفي أحدهم، وهو ثروت تورغوت، متأثراً بإصابته، في 30 سبتمبر.

ومنعت الشرطة التركية نواباً من حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، من تقديم تعازيهم لأسرة تورغوت، الذي فارق الحياة، بعد 20 يوماً من بقائه في العناية المركزية، بينما مازال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، حيث فقدت عائلتيهما أثرهما لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد مكانهم، في أحد مشافي الولاية.

وبحسب سجلات المستشفى، نُقل الرجلان إلى المستشفى "لإصابتهما إثر سقوطهما من مروحية"، وقال نجل تورغوت إن جميع العظام في جسد والده تحطمت.

إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، تركيا، إلى التحقيق في حادثة شيبان وتورغوت، معربة عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت أن القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في جميع الظروف.

وكان مكتب والي "فان"، قد نفى في وقت سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، قائلاً إن تورغوت "سقط في منطقة صخرية أثناء محاولته الهروب من الجنود".