مسؤول بريطاني يحذر: وصلنا إلى نقطة تحول في أزمة كورونا

أعلن نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان-تام، الأحد، أن بريطانيا وصلت إلى "نقطة تحول" في أزمة فيروس كورونا وأنه يجب على البلاد التحرك الآن لوقف تكرار ما حدث سابقاً، داعياً الناس إلى اتباع القواعد.

ومع زيادة عدد حالات الإصابة وتسارع وتيرتها، خصوصاً في شمال إنجلترا، يعكف الوزراء على إعداد مجموعة جديدة من القواعد لمحاولة معالجة الأزمة والتي ستتضمن منح المزيد من الصلاحيات للقادة المحليين لتتبع انتشار الفيروس.

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وقال فان-تام في مقال رأي إن "انتشار كوفيد-19 ينتقل حالياً من الفئات العمرية الأصغر إلى كبار السن في المناطق الأكثر تضرراً. وتماما مثلما يأتي الليل بعد النهار، ستتبعه الآن زيادات في الوفيات"، مضيفاً: "في معركتنا الوطنية ضد كوفيد-19، وصلنا إلى نقطة حاسمة مماثلة لما كنا عليه في مارس، لكن يمكننا منع التاريخ من أن يعيد نفسه إذا تحركنا جميعاً الآن".

كما أوضح: "نحن في وسط جائحة شديدة والمواسم ضدنا. بشكل أساسي، نحن نواجه رياحاً معاكسة... لم تتغير مبادئ كيفية الحفاظ على معدل انتقال منخفض للعدوى"، مكرراً رسالة موجهة إلى الناس بضرورة غسل الأيدي ووضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

يذكر أن بريطانيا، التي لديها أحد أعلى معدلات الوفيات من كورونا في أوروبا، تشهد ارتفاعاً في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.

ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محلياً لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذا النهج.