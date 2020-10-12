جونسون: أمامنا أشهر قاسية وصعبة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أن أمام بلاده التي تشهد حاليا طفرة جديدة في تفشي الفيروس، أشهرا صعبة وقاسية.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الحكومة لن تعود إلى إغلاق البلاد بشكل تام، مضيفاً أن الاقتصاد والذهاب إلى المدارس والجامعات أولوية.

موضوع يهمك قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا، والحكومة ستنظر فيما إذا كانت أي... جونسون: جائحة كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا العرب و العالم

مستشفيات ميدانية

وكانت السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق الاثنين، إعادة فتح ثلاثة مستشفيات ميدانية أقيمت في الربيع، على أن تعرض نظام إنذار يبسط القيود المفروضة على المستوى المحلي في إنجلترا، من أجل مواجهة عودة ظهور الفيروس المستجد.

في حين أوضح مسؤولو الصحة خلال مؤتمر صحافي أنه في المناطق الأكثر تضرراً، في شمال غرب البلاد، بدأ الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء.

ولمساعدة النظام الصحي على التأقلم، أُنشئت تلك المستشفيات الميدانية الكبيرة بصورة طارئة في الربيع ثم توقفت عن العمل. ولكن طُلب منها "التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون جاهزة لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر"، وفق ما أعلن المدير الطبي للخدمات الصحية في إنجلترا ستيفن بويس.

بينما دعا وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن حكومة جونسون إلى فرض المزيد من القيود للسيطرة على انتشار كوفيد-19، مشيرا إلى أن خطر انتقال العدوى يزيد في الحانات والمطاعم والملاهي الليلية. وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الهدف من تلك الإجراءات هو السيطرة على انتشار الفيروس... الغرض من التحول لنظام متدرج هو تنفيذ إجراءات للسيطرة على الفيروس في المناطق الأكثر تضررا".

وكانت مدينة ليفربول دخلت العزل العام، بحسب ما أكد في ساعة متأخرة من مساء الأحد زعماء المدينة، مشيرين إلى أنها ستدخل في "المستوى الثالث" الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة الوباء.

يشار إلى أن المملكة المتحدة تواجه موجة جديدة من العدوى، بعد تسجيل أكثر من 42800 وفاة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وحوالي 604 آلاف حالة إيجابية.