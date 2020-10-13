تشومسكي يدعو للإفراج عن كافالا.. "التهم بحقه تافهة"

دعا المفكر الأميركي نعوم تشومسكي إلى الإفراج الفوري عن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، ووصف الاتهامات التي يحاكم لأجلها بالـ"تافهة"، مؤكداً على ضرورة "عدم التسامح مع الأعمال الإجرامية من قمع الدولة" في تركيا.

Osman Kavala has been imprisoned for 1078 days. @noamchomskyT for #OsmanKavala: "Osman Kavala who I remember very well from my visits in Turkey. Strong, passionate, defender of human rights and justice."

_#whatdidkavalado #freeosmankavala #osmankavalayaözgürlük#NoamChomsky pic.twitter.com/jMVePjSEkc — What Did Kavala Do? (@whatdidkavalado) October 13, 2020

وقال تشومسكي في فيديو مصور نُشر اليوم الثلاثاء: "طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، الآن يجب علينا جميعاً أن نؤيد هذا الطلب بقوة، يجب إطلاق سراح كافالا على الفور، ويجب عدم التسامح مع مثل هذه الأعمال الإجرامية من قمع الدولة".

وأضاف تشومسكي: "عثمان كافالا، الذي أتذكره جيداً من زياراتي إلى تركيا، قوي وعاطفي، ومدافع عن حقوق الإنسان والعدالة.. لقد بقي في السجن لأكثر من 1000 يوم بتهم تافهة".

وفي 8 أكتوبر، وافقت محكمة تركية على لائحة اتهام ضد كافالا تتهمه بالمساعدة في تنظيم محاولة انقلاب عام 2016، على حسب ما كشفه محاميه، وذلك بعد ثمانية أشهر من تبرئته من تهم تمويل احتجاجات في جميع أنحاء تركيا عام 2013.

وفي اللائحة الجديدة، اتهمت السلطات التركية كافالا بالتعاون مع هنري باركي، الباحث التركي البارز في الولايات المتحدة. وأكدت اللائحة أن باركي على صلة بشبكة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

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وتمت تبرئة كافالا، الذي يقبع في السجن لما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير الماضي، مع ثمانية آخرين، من تهم تتعلق باحتجاجات "غيزي بارك" عام 2013.

وأمرت محكمة بالإفراج عن كافالا في فبراير، لكن في نفس اليوم صدر بحقه أمر اعتقال جديد يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

ودعت جماعات حقوقية إلى الإفراج عن كافالا، وأعربت عن قلقها من أن لائحة الاتهام التي وجهتها السلطات له تشير إلى "تسييس نظام العدالة التركي".

بدوره قال مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إن لائحة الاتهام ضد كافالا "بدون أي دليل حقيقي أمر شائن". وأردف أن صدورها يشير للاستخفاف بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن كافالا.