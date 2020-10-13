تركيا تصدر أوامر باعتقال 167 شخصا للاشتباه بصلتهم بغولن

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة التركية اعتقلت عشرات الأشخاص، الثلاثاء، بحثا عن 167 مشتبها بهم، أغلبهم جنود في الخدمة، في خطوة تستهدف أنصار رجل دين تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

والاعتقالات هي الأحدث في إطار حملة مستمرة منذ أربع سنوات تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وينفي غولن أي دور له في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 والذي سقط فيه 250 قتيلا.

وقالت قناة تي.آر.تى خبر التركية إن السلطات أطلقت حملة من إقليم أزمير للبحث عن 110 مشتبه بهم، منهم 16 من الطيارين والضباط برتب كولونيل ولفتنانت كولونيل في 26 إقليما، مؤكدة أن 89 منهم تم القبض عليهم.

وفي عملية منفصلة تستهدف أتباع غولن، أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن الشرطة سعت لاعتقال 57 آخرين في 15 إقليما، وأضافت أن 32 منهم اعتقلوا بالفعل.

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ومنذ محاولة الانقلاب احتجزت السلطات 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالدولة وأفراد الجيش وسرحت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون نطاق الحملة، مؤكدين أن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة.

ونفت الحكومة هذا الاتهام مشيرة إلى أن الإجراءات ضرورية للأمن الوطني.