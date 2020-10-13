الاتحاد الأوروبي: قلق بالغ من قرار تركيا فتح منطقة فاروشا في قبرص

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار فتح جزء من منطقة فاروشا في قبرص بعد الإعلان عن ذلك في أنقرة، بحسب بيان على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية وضع فاروشا المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، موضحا انه سيواصل الاسترشاد بهذه القرارات.

وشدد الاتحاد الأوروبي على الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتبرها أمرا بالغ الأهمية، ودعا إلى التراجع الفوري عن الإجراءات الأخيرة.

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وأيد الاتحاد الأوروبي الاستئناف السريع للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعلن أنه سيظل ملتزما بشكل كامل بالتوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص في إطار الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.