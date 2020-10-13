واشنطن تطالب تركيا بوقف "استفزازاتها المتعمدة" في المتوسط 

طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تركيا بوقف "استفزازاتها المتعمدة" في المتوسط حيث أرسلت أنقرة مجددا سفينة لاستكشاف الغاز ما قد يؤجج الأزمة مع اليونان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في بيان "نطالب تركيا بوقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فورا بمباحثات تمهيدية مع اليونان".

إلى ذلك صرح متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان، فيما طالبت ألمانيا أنقرة بالكف عن "الاستفزاز" في شرق المتوسط.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس لإذاعة سكاي: "لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت أوروتش ريس في المنطقة".

وقالت اليونان، أمس الاثنين، إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيدا كبيرا"، و"تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة".

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

إلا أن وسائل الإعلام اليونانية أكدت، الثلاثاء، أن سفينة التنقيب التركية دخلت الجرف القاري اليوناني.

وأبحرت سفينة تركية، أمس الاثنين، لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديدة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.

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وكان الاتحاد الأوروبي ندد، الاثنين، بالتوتر الذي تسبب به قرار أنقرة إرسال سفينة استكشاف مجدداً إلى المياه اليونانية، وقرر مناقشة المسألة في القمة الأوروبية، المقررة الخميس والجمعة في بروكسل.

من جانبها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من أنه "إذا واصلت أنقرة أنشطتها غير القانونية، سنستخدم الوسائل المتاحة لنا".

وقالت إنه جرى إعداد عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للتنفيذ فوراً".