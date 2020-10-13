عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

النرويج: روسيا وراء هجوم إلكتروني على برلماننا

المصدر: العربية.نت – وكالات
علما روسيا والنرويج
رابط مختصر

اتهمت النرويج اليوم الثلاثاء روسيا بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف برلمانها هذا الصيف، تمكن منفذوه من الوصول إلى البريد الإلكتروني لبعض النواب.

وفي الأول من أيلول/سبتمبر، أعلن البرلمان النرويجي أنه كان هدفاً لهجوم معلوماتي "ضخم"، بدون أن يحدد مصدره. وأضاف أن بيانات "عدد قليل من النواب والموظفين" قد اخترقت.

مبنى البرلمان في أسلو مبنى البرلمان في أسلو

وأعلنت وزيرة الخارجية النرويجية إينيه إريكسين سوريدي اليوم أنه "بناء على المعلومات الموجودة بحوزة الحكومة، نعتقد أن روسيا تقف خلف هذا النشاط".

وأضافت في بيان: "هذه مرحلة خطرة تهدد أهم مؤسساتنا الديموقراطية"، بدون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

ولم يوضح البيان الخطوات التي قد تتخذها النرويج أو إذا كانت تنوي اتخاذ أي فعل تجاه روسيا.

وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسين سوريدي وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسين سوريدي

موضوع يهمك
?
شنت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، هجومًا حادًا على تركيا، خلال مؤتمر صحافي جمعها، اليوم الثلاثاء، بنظيرها التركي،...

"تشعلون الصراعات".. سجال حاد بين وزيرة سويدية ونظيرها التركي "تشعلون الصراعات".. سجال حاد بين وزيرة سويدية ونظيرها التركي العرب و العالم

وفي تقريرها السنوي المتعلق بالتهديدات المحتملة الذي نشر مطلع فبراير الماضي، حذرت المخابرات النرويجية من عمليات تستهدف "الشبكة المعلوماتية" وتشكل "تهديداً مستمراً وعلى المدى الطويل للنرويج".

وفي عام 2018، أوقفت النرويج روسياً للاشتباه بأنه جمع معلومات حول شبكة بيانات البرلمان، لكنها أفرجت عنه بعد ذلك بشهر بسبب نقص الأدلة.

وتجمع البلدان اللذان لهما حدود مشتركة عند المحيط المتجمد الشمالي، علاقات جيدة إجمالاً، لكنها توترت منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

كلمات دالّة

#النروج, #النرويج, #هجمات الكترونية, #روسيا
إقرأ أيضاً قيادات المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتطالبه بالتقشف قيادات المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتطالبه بالتقشف 16:53 GMT
إقرأ أيضاً ماذا قال حليف أردوغان ردا على مطالب المعارضة بانتخابات مبكرة؟ ماذا قال حليف أردوغان ردا على مطالب المعارضة بانتخابات مبكرة؟ 17:07 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر