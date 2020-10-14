زعيم حزب المستقبل أوغلو يهاجم حليف أردوغان

رد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، على انتقادات رئيس حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، دولت بهتشلي، قائلا: "بهتشلي يظن كلامنا ضجيجا لأنه لا يستطيع رفع صوته".

وكان زعيم الحركة القومية، بهتشلي، قال في اجتماع، الثلاثاء، مع أعضاء حزبه "إن أحمد يفتعل الكثير من الضجيج".

وحول تصريحات بهتشلي عن رفض الائتلاف الحاكم (تحالف الشعب) إجراء انتخابات مبكرة، علق داوود أوغلو: "بهتشلي إذا قال إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة، فتأكدوا تماماً أنها ستحدث".

وأضاف داوود أوغلو، وهو زعيم حزب العدالة والتنمية الأسبق "قام بهتشلي من قبل بتقديم الاحترام لأجاويد (رئيس وزراء تركيا الأسبق)، ثم ذهب لانتخابات مبكرة، والآن يعلن أن رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية، ويقطع بأنه لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة حتى 2023، ولكن أردوغان وبهتشلي في عام 2018 ذهبا إلى حضرة الشعب واعتبرا أن الحديث عن انتخابات مبكرة، خيانة للوطن، ثم في شهر مايو اتخذا قرار الانتخابات المبكرة، هذا يعني أنه عندما يعلن بهتشلي أنه لن تحصل انتخابات مبكرة في هذا البلد، فهذا يعني أنها ستحدث".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة و481 حالة تعافٍ.وبذلك... السعودية: 501 إصابة جديدة بكورونا و481 حالة شفاء السعودية

وكان بهتشلي أكد قبل يومين أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ستكون في موعدها، أي عام 2023، لافتاً إلى أنّ مرشح الائتلاف الحاكم، هو الرئيس أردوغان.

تصريحات بهتشلي جاءت رداً على دعوة زعيم المعارضة التركية، كمال كيلبتشدار أوغلو، الأسبوع الماضي، إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة".

ودعا زعيم المعارضة التركية إلى "القضاء على النظام الاستبدادي في السلطة بوسائل ديمقراطية" مذكّراً بإنجازات المعارضة في الانتخابات المحلية.