توتر مع اليونان.. سفينة التنقيب التركية تبدأ عملياتها في شرق المتوسط

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات، الأربعاء.

وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، الأربعاء، إن "نشاطات تركيا بالمتوسط تمثل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة".

واتهم الوزير اليوناني، تركيا "بالتسبب في المزيد من الاضطرابات في المنطقة".

وأبدى استعداد بلاده "للحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار ومبدأ احترام السيادة".

وفي خطوة أشعلت التوتر مجددا مع اليونان، أرسلت أنقرة السفينة "أوروتش رئيس" إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة تركيا، الاثنين.

ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس لإذاعة سكاي: "لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت "أوروتش ريس" في المنطقة".

وقال الوزير التركي دونميز في مؤتمر عبر الفيديو: "وصلت أوروتش رئيس إلى منطقة نشاطاتها في شرق المتوسط. بدأت التجارب أمس وتلقينا أول قراءات سيزمية اليوم (الأربعاء)".

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وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على أنقرة.

وانتقدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.