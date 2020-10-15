إصابة بوفدها.. رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر على عجل

على عجل غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، الخميس قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أقل من ساعة من بدئها، إثر مخالطتها شخصا ثبتت إصابته بكوفيد-19، معلنة أنها ستعزل نفسها. وأضافت في تغريدة على تويتر أن نتيجة فحصها أثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

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كما أوضحت أنها "علمت بأن أحد أعضاء مكتبها قد ثبتت إصابته بكورونا هذا الصباح، إلا أنها أكدت أن نتيجة فحوصاتها أتت سلبية، لكنها كإجراء احترازي ستترك المجلس الأوروبي على الفور للدخول في عزل ذاتي".

وتشهد الدول الأوروبية قفزة جديدة في الإصابات، ما دفع عددا من الحكومات إلى إعادة فرض بعض التدابير والقيود على التنقل، على الرغم من تكبد العديد من البلدان خسائر اقتصادية فادحة جراء الإغلاق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل يومين، أن إصابات الفيروس الأسبوعية والوفيات في أنحاء أوروبا قفزت بنسبة 34% و16% على الترتيب. ومثلت بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا أكثر من نصف عدد الحالات الجديدة في المنطقة.