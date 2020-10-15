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نكد في الجو.. هل أخرت تركيا طائرة وزير خارجية اليونان؟

المصدر: دبي- العربية.نت
وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس (أرشيفية فرانس برس)
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20 دقيقة إضافية قضتها طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الليلة الماضية بعد تأخر سلطات الطيران التركية في السماح لها بالعبور قادمة من العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

فقد أشارت صحيفة ايكاثيمريني إلى أن الطائرة طلبت تصريحا من سلطات الطيران التركية أثناء عبورها الحدود العراقية بعد مغادرتها بغداد، لكنها اضطرت للانتظار 20 دقيقة للحصول على الإذن.

كما أكدت أن مثل هذا التأخير لرحلة دبلوماسية حصلت على جميع التصاريح اللازمة مسبقا أمر غير مألوف وتراه أثينا استفزازا جديدا من جانب أنقرة.

يأتي ذلك، في وقت تشهد العلاقات اليونانية التركية توترا متجددا جراء إعادة إرسال سفينة تنقيب تركية قبل أيام قليلة مجددا في مناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

كلمات دالّة

#العراق, #اليونان, #تركيا
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