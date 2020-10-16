عدّاد القتلى يرتفع في كاراباخ.. ووقف النار يتبخر

مع انقضاء اليوم السابع على إعلانه، تراجعت الآمال في ثبات وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ وسط استمرار الخلاف والمعارك.

وأعلنت وزارة الدفاع في الإقليم الساعي إلى الانفصال، اليوم الجمعة، أن 29 جنديا قتلوا، لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر الماضي.

موضوع يهمك في حين يستمر خرق اتفاق وقف النار بين قوات أذربيجان والقوات الانفصالية في إقليم ناغورنو كاراباخ، أكد وزير الخارجية... بومبيو: كاراباخ "برميل بارود" وتدخل تركيا يزيد الخطر أميركا

ومع تزايد عدد القتلى وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بشن هجمات جديدة، وارتكاب انتهاكات، وئدت الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها السبت الماضي، بعد مفاوضات مضنية امتدت ساعات برعاية موسكو، بغية تبادل القتلى بين الطرفين.

"تركيا تلعب دوراً هنا"

ففي حين جدد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أمس، تأكيده أن القوات المسلحة لبلاده سوف تنتزع السيطرة على كل المناطق المحيطة بالجيب الجبلي المنشق إذا استمرت أرمينيا في "التصرف بسلبية"، اتهمت أرمينيا تركيا، حليفة أذربيجان، بعدم السماح لرحلات جوية تنقل مساعدات عاجلة من التحليق في مجالها الجوي على الرغم من المخاوف المتصلة باحتمال حدوث كارثة إنسانية.

كما أكد علييف أن عملية السلام لا يمكن أن تبدأ إلا في حالة انضمام تركيا لمحادثات الوساطة التي تديرها منذ زمن كل من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأضاف متحدثا لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية: "تركيا تلعب دورا هنا وهذا حق لتركيا. كان الأمر كذلك تاريخيا".

وأوضح أنه لا يدعو إلى حل عسكري لكن القوات الأذربيجانية يمكن أن تنتزع السيطرة على كل المناطق الخمس الرئيسية في كاراباخ إذا لم تحدد أرمينيا جدولا زمنيا محددا للانسحاب من المنطقة.

خطر أحمر

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده على استعداد لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار لكن تقرير مصير جيب كاراباخ، الذي انفصل عن السيطرة الأذربيجانية مع انهيار الاتحاد السوفيتي، "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

يشار إلى أن القتال الدائر في الوقت الراهن في الإقليم يعد الأعنف منذ الحرب التي اندلعت خلال التسعينيات وأودت بحياة 30 ألفا.

وقد أثار مخاوف بشأن أمن خطوط الأنابيب في أذربيجان التي تنقل الغاز الطبيعي والنفط إلى الأسواق الدولية، كما أثار مخاوف من احتمال استدراج تركيا أو روسيا إلى صراع أوسع.