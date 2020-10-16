فيديو مروع.. أفرغوا رصاصا في أجسادهم وصفوهم

بعد انتشار مشاهد مروعة لجنود يصفّون أسيرين أرمينيين، كالنار في الهشيم، أكد "مرصد انتهاكات حقوق الإنسان" في ناغورنو كاراباخ صحة الفيديو.

وأوضح أن الفيديوهات التي انتشرت أظهرت انتهاكات مروعة ارتكبتها القوات الأذرية بحق أسرى أرمن في كاراباخ.

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إلى ذلك، أضاف أنه حصل على مقطعين مصورين، بالإضافة إلى صور توضح المعاملة واللاإنسانية التي انتهجها الجيش الأذربيجاني بحق أسرى أرمن. ولفت إلى أن المقاطع المصورة أظهرت قيام عدد من الجنود الأذريين بإهانة وإذلال أسرى حرب، ثم قتلهم بوحشية شديدة، معتبراً أن سلوك عناصر الجيش الأذربيجاني مليء بالكراهية.

باكو تنفي

كما أشار إلى أن وسائل إعلام نشرت الفيديو أمس على نطاق واسع، قبل أن تعود وتسحبه، بعدما أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانًا نفت فيه أي علاقة لجيشها بالفيديوهات.

وعلى الرغم من النفي الرسمي من قبل باكو، إلا أن المرصد أكد مجددا صحة المقاطع، لافتا إلى أن خبراءه حددوا بدقة مكان ووقت حصول تلك الجريمة

كما أعلن في بيان نقلته بدورها وزارة الخارجية الأرمينية مساء الخميس، أنه سيتم تقديم تلك المقاطع الموثقة مع الصور إلى الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

يذكر أنه منذ 27 سبتمبر يعيش الإقليم الساعي للانفصال، والذي تقطنه أكثرية من أصول أرمينية، على وقع الاشتباكات المتصاعدة. وعلى الرغم من إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار السبت الماضي، إلا أن الاشتباكات المتقطعة تواصلت، تاركة الهدنة حبراً على ورق على الرغم من كافة الدعوات الدولية للتهدئة.

في حين عمدت كل من أذربيجان وأرمينيا إلى تبادل الاتهامات، والحملات التشويهية.