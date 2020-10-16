العالم يسجل 400 ألف إصابة بيوم.. وتفاؤل بشأن لقاح روسيا

أفادت سواميناثان كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن المنظمة أجرت حوار جيدا مع مطوري اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن بلاده أعطت الموافقة التنظيمية... بوتين: روسيا أقرت لقاحاً ثانياً لوباء كوفيد-19 فيروس كورونا

كما أشارت المسؤولة الدولية أن المنظمة باتت بانتظار بيانات المرحلة الثالثة من التجارب للقاح الروسي الثاني، وذلك للتأكد من سلامته على المتطوعين.

400 ألف إصابة جديدة بـ 24 ساعة

يشار إلى أن العالم كان سجّل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.

وقد أعلن تسجيل 404,758 إصابة جديدة و6086 وفاة.

فيما يمكن تفسير هذا الارتفاع في عدد الإصابات المبلغ عنها في كل أنحاء العالم جزئيا بزيادة عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة الأولى للوباء في آذار/ماري إلى نيسان/أبريل.

150 ألف إصابة

في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة وكندا، ارتفع عدد الإصابات المثبتة بشكل حاد في أسبوع واحد، بنسبة 44% و17% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، وتم الوصول الخميس إلى الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، مع أكثر من 150 ألف إصابة جديدة في المنطقة.

فيما تعتقد العديد من الدول في القارة العجوز أنها دخلت موجة ثانية من الوباء. ولا يزال عدد الوفيات المسجلة بعيدا عن المستويات التي سجلت في نيسان/أبريل أكثر من 4000 وفاة يومية في المتوسط"، إلا أن بعد التباطؤ الذي حدث خلال الصيف "أقل من 400 وفاة يوميا في تموز/يوليو"، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا تجاوز متوسط 1000 وفاة يومية.

إلى ذلك، تتزايد في الولايات المتحدة حيث انخفض عدد الإصابات المعلنة في أيلول/سبتمبر بعد بلوغها الذروة في منتصف تموز/يوليو، الإصابات أيضا بمتوسط أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغت ذروتها الخميس مع أكثر من 70 ألف إصابة.