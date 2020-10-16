حادث طعن في باريس.. والشرطة تقتل المنفذ

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية، الجمعة، أن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة في الرقبة في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأضافت أنها أطلقت النار على منفذ عملية الطعن التي وقعت بضواحي باريس وقتلته.

بدورها، أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن المدعي العام المتخصص بقضايا مكافحة الإرهاب قد استلم ملف التحقيق في حادث الطعن الذي وقع اليوم بضواحي العاصمة.

وأكدت المعلومات أن الشرطة الفرنسية تتعامل مع هجوم الطعن بباريس على أنه إرهابي.