إسقاط طائرتين داخل أجواء أرمينيا.. وصافرات الإنذار تدوي

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء الجمعة، إسقاط طائرات مسيرة دخلت إلى مجالها الجوي وسط إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كابان.

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر فيسبوك: "تم رصد طائرات مسيرة في المجال الجوي لجمهورية أرمينيا. يجري اتخاذ إجراءات مناسبة".

موضوع يهمك مع تراجع الآمال في ثبات وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ وسط استمرار الخلاف والمعارك بين يريفان وباكو، ومع... أرمينيا تهاجم تركيا.. "أكبر عقبة أمام عملية السلام" العرب و العالم

في غضون ذلك، أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة كابان جنوب البلاد والواقعة قريبا من ناغورني كاراباخ.

كما أعلنت وزارة الدفاع في الإقليم الساعي إلى الانفصال، اليوم، أن 29 جنديا قتلوا، لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر الماضي.

يذكر أن إقليم ناغورنو كاراباخ ذا الغالبية الأرمنية كان قد انفصل عن أذربيجان تزامناً مع فترة انهيار الاتحاد السوفيتي، ما أسفر عن حرب أوقعت 30 ألف قتيل في التسعينيات.

كما استؤنفت الاشتباكات التي لم تتوقف بشكل نهائي سابقاً، في نهاية سبتمبر وبلغت مستوى من العنف لم يشهد له مثيلاً منذ وقف إطلاق النار في 1994. وأسفرت هذه المعارك عن أكثر من 700 قتيل وفق حصيلة غير نهائية.

والأسبوع الماضي رعت روسيا وقف إطلاق نار بين الطرفين ما لبث أن تم خرقه.