بـ60 دولاراً.. لقاح تجريبي ضد كورونا في هذه المدينة

بدأت مدينة صينية في توفير لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بسعر 60 دولاراً تقريباً وذلك في إطار برنامج وطني.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ شرق الصين، في بيان على ويتشات، إن جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم كورونافاك ستتكلفان 200 يوان (29.75 دولار) لكل جرعة، وإن التطعيمات للفئات الرئيسية بما في ذلك العاملون في المجال الطبي بدأت.

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إلى ذلك لم تنشر السلطات الصينية بعد تفاصيل أسعار اللقاحات المحتملة لكوفيد-19. وجرى تطعيم مئات الآلاف بلقاحات تجريبية في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو.

ولم ترد سينوفاك على طلب للتعليق. ووصل لقاحها إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا. وقالت الشركة إن تحليلاً مؤقتاً لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في نوفمبر على أقرب تقدير.

40 مليون جرعة

يذكر أن شركة بايو فارما المملوكة للدولة في إندونيسيا كانت توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من سينوفاك. وقالت الأسبوع الماضي، إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة عندما يصبح متوفراً في إندونيسيا.

كما قالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة فإن أسعار لقاحات كوفيد-19 يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.