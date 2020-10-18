نقل صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيلي للعلاج من كورونا

أفادت مصادر "العربية" بأن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نُقل في سيارة إسعاف، الأحد، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن عريقات تم نقله إلى مستشفى هداسا في إسرائيل.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات أنه تم نقل عريقات إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من كوفيد-19، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت إسرائيل على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين في أحد مستشفياتها.

عريقات كان قد كشف، الجمعة، أنه يعاني من أعراض "صعبة" بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

وقال عريقات (65 عاما)، وهو نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، على "تويتر"، إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

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وألغى عريقات جميع الاجتماعات والمواعيد. وهناك قلق متزايد بشأن حالته لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة في عام 2017.

وفي تغريدات على "تويتر"، الجمعة، أقر عريقات بأنه يعاني من "أعراض صعبة نتيجة لعدم توفر مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة". لكنه شكر كل من دعا له بالشفاء، وأشار إلى أن الأمور "تحت السيطرة".

وعريقات هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة. ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود، ولاسيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

وإلى جانب عمله كمفاوض مخضرم، يعتبر عريقات من أبرز المستشارين للرئيس محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات.