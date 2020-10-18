12 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم استهدف الشرطة الأفغانية    

أسفر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 100 بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الهجوم في فيروز كوه، عاصمة الولاية التي لم تشهد الكثير من أعمال العنف مقارنة بغيرها من مناطق البلاد خلال السنوات الماضية.

وأفادت وزارة الداخلية أن السيارة انفجرت عند مقر شرطة غور حوالى الساعة 11,00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة: "فجّر إرهابيون سيارة مفخخة، ما نجم عنه مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 100 بجروح".

وأفاد مسؤول صحي في غور، جمعة غول يعقوبي، أن بين الضحايا عناصر أمن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. لكن شهد القتال بين حركة طالبان والحكومة تصعيدا في الأسابيع الأخيرة على الرغم من محادثات السلام الجارية في الدوحة.

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وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية غور عارف عبير أن "الانفجار كان قويا للغاية. وهناك قتلى وجرحى نقلهم المواطنون إلى المستشفيات".

وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بمبان قريبة تعنى بشؤون النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر الماضي، لكن العنف لم يتوقف على الأرض.

لكن يبدو أن المحادثات تجمدت لعدم تمكن الحركة والحكومة من وضع إطار عمل أساسي للمفاوضات.