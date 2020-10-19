مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إعلان السلام مع إسرائيل

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام‬⁩، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

ووجه المجلس بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق. ⁧

وأعرب ‏مجلس الوزراء عن ثقته في أن ⁧‫الاتفاق سيشكّل رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.

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وقالت وزارة النقل الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقا، الثلاثاء، للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

ويأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وأفادت الوزارة أن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن غوريون، وأن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.