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البحريني عادل العسومي رئيساً للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة – العربية.نت
عادل العسومي
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أعلن البرلمان العربي اليوم الاثنين تولي البحريني عادل العسومي رئاسة البرلمان خلفاً للسعودي مشعل بن فهم السلمي الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي.

الرئيس السابق للبرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي

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وصرح السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، بأن "النائب عادل عبدالرحمن العسومي قد تولى رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي".

وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر الجاري أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي.

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