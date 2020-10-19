إعلام أثينا.. الجيش اليوناني متأهب لأي استفزاز تركي

أكدت وسائل إعلام يونانية، الاثنين، أن "الجيش اليوناني متأهب في البحر المتوسط لمواجهة أي استفزاز تركي".

وقالت صحيفة "إيكاثيمريني" اليونانية إن "أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط".

وأضافت أن "قيادت عسكرية يونانية عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي حتى وقت قريب على بحر إيجة وليس شرق المتوسط".

موضوع يهمك مع انتهاء مهلة حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، نشرت مجموعة من الوزراء والنواب والكتّاب الفرنسيين مقالا مشتركا في صحيفة... شخصيات فرنسية: رفع حظر الأسلحة عن إيران خطأ استراتيجي كبير إيران

وكشفت الصحيفة عن "خطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية".

هذا وقالت اليونان إنها تسعى مع الاتحاد الأوروبي "لفرض عقوبات صارمة على تركيا".

وأشارت أثينا إلى أنها تتوقع "مبادرات جديدة من برلين لتغيير السلوك التركي في المتوسط".

وتعليقاً على إعلان تركيا منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجة، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، الأحد، أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن "تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر".

وذكرت الوزارة أن قرار أنقرة بشأن بحر إيجة يُضاف إلى "قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في الفترة الأخيرة".

وأكدت الخارجية اليونانية أن "الإجراءات التركية ستتعارض مرة أخرى مع الشرعية الدولية".