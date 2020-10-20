أميركا والإمارات.. تأكيد على تعزيز العلاقة الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة واثقة من نمو العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والإمارات.

وقال بومبيو في كلمة خلال مؤتمر عبر الفيديو، الثلاثاء، لإطلاق حوار استراتيجي أميركي إماراتي، إن "شراكة الإمارات مع الولايات المتحدة ستظهر أيضاً في إكسبو 2020".

موضوع يهمك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، التي عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3" مدة عام واحد،... الرؤوس النووية.. روسيا: مستعدون للتجميد وأميركا ممتنة العرب و العالم

إلى ذلك شدد: "سنواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة"، وأضاف أنه "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح لتهديد المنطقة والعالم".

تحقيق السلام والازدهار

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده تعمل مع واشنطن على تعزيز العلاقة الاستراتيجية.

وقال عبدالله بن زايد: "نسعى لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الإمارات توفر فرص عمل في السوق الأميركية".

كما أكد: "ندين أعمال التطرف وعلينا مضاعفة الجهود سوياً لمكافحتها".

8 مجالات

يأتي هذا في وقت انطلق الحوار الاستراتيجي الأميركي الإماراتي، الثلاثاء، حيث استضاف وزير الخارجية الأميركي نظيره الإماراتي في الافتتاح الافتراضي للحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

وسيقدم الوزيران أطر حوار استراتيجي جديد للتعاون والمناقشة في ثمانية مجالات، هي الشراكة السياسية، والتعاون الأمني، وإنفاذ القانون وأمن الحدود، والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وحقوق الانسان، والشراكة الاقتصادية والطاقة والتجارية، والتبادل الثقافي والأكاديمي، والشراكة الفضائية.

إلى ذلك أعلنت البعثة الأميركية لدى الإمارات على تويتر أن السفير الأميركي، جون راكولتا، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وقعا أول مذكرة تفاهم في الحوار الاستراتيجي الأميركي الإماراتي.