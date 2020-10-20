الرؤوس النووية والخلاف.. روسيا لأميركا: مستعدون للتجميد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، التي عرضت تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3" مدة عام واحد، مستعدة إلى جانب واشنطن للتعهد بالالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية.

موضوع يهمك أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها توصّلت إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت لخفض ترسانة الأسلحة... "اتفاق مبدئي" بين أميركا وروسيا على تمديد معاهدة نووية أميركا

وأصدرت الخارجية بياناً قالت فيه إن روسيا تقترح تمديد معاهدة ستارت لمدة عام واحد، وفي نفس الوقت مستعدة، مع الولايات المتحدة، للالتزام بـ"تجميد" عدد الرؤوس الحربية النووية التي يملكها الطرفان لهذه الفترة".

بشكل صارم وحصري

كما أوضحت أن هذا الموقف يمكن تنفيذه "بشكل صارم وحصري، على أساس أن تجميد الرؤوس الحربية لن يكون مصحوباً بأي متطلبات إضافية من الولايات المتحدة.

وأضافت أنه إذا كان هذا النهج يناسب واشنطن، فيمكن استخدام الوقت المكتسب نتيجة تمديد معاهدة "ستارت" لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة حول المراقبة المستقبلية على أسلحة الصواريخ النووية مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.

سنة دون شروط

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان اقترح الجمعة، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الحالية لمدة عام دون أي شروط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي لم يتلق ردا رسميا من الولايات المتحدة على المذكرة المؤرخة بـ 16 تشرين الأول/أكتوبر، والتي صاغت اقتراحاً بتمديد الاتفاقية لمدة عام.