ابنة صائب عريقات: نقلنا والدي لمستشفى بالقدس بعد تدهور حالته

قالت الدكتورة سلام عريقات، إبنة الدكتور صائب عريقات، إن حالة والدها الصحية ساءت في المنزل جراء إصابته بفيروس كورونا ما اضطرها لنقله إلى مستشفى "هداسا" في القدس.



وأضافت الدكتورة سلام أن والدها لم يستطع المحافظة على نسبة أوكسيجين عاليه في جسده، ما دفع الطاقم الطبي لإخضاعه للتنفس الصناعي.

أفاد المستشفى الذي يُعالج به كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الاثنين، بأن وضعه الصحي "حرج".

وكان مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس أعلن تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها "حرجة".

وقال المستشفى في بيان: "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس". وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه".

وأضاف بيان المستشفى: "يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا، خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا".

وكانت مصادر "العربية" أفادت الأحد بأن عريقات نُقل في سيارة إسعاف، الأحد، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن عريقات تم نقله إلى مستشفى هداسا في إسرائيل.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات أنه تم نقل عريقات إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من كوفيد-19، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة "فرانس برس" إن حالة شقيقه "ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين". وأكد نقله إلى مستشفى داخل إسرائيل.