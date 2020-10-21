خسائر جديدة.. مقتل مرتزقة تركيا في كاراباخ

في وقت تواصل تركيا التدخل في النزاع القائم بإقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وعلى وقع استمرار المعارك العسكرية بشكل متصاعد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن خسائر بشرية جديدة في صفوف المرتزقة الموالين لأنقرة خلال الـ24 ساعة الفائتة.

وقتل 9 عناصر من المرتزقة في الاشتباكات والاستهدافات خلال مشاركتهم إلى جانب القوات الأذرية في الصفوف الأولى. وكان المرصد قد وثق الثلاثاء مقتل 27 مقاتلاً من الفصائل خلال يومين.

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على صعيد متصل وصلت دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين، الذين قتلوا في معارك ناغورنو كاراباخ، تتألف من 26 جثة على الأقل.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 170 قتيلاً، بينهم 118 جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

في السياق، تتحضر دفعة جديدة من المقاتلين للذهاب إلى أذربيجان، في إطار استمرار الحكومة التركية بنقل المرتزقة إلى هناك.

يذكر أن المرصد كان قد أشار قبل يومين إلى أن عدد "المرتزقة" السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان بلغ حتى الآن ما لا يقل عن 2050.

ووفق مصادره، فإن المعارك ضمن إقليم ناغورنو كاراباخ مستمرة على أشدها، في ظل وجود المقاتلين السوريين على الجبهات الأولى، مما يشكل ضغطاً كبيراً عليهم. وفي نفس السياق أفادت المصادر بوجود مقاتلين تنازلوا عن كل شيء من مستحقات مادية وغيرها وفضلوا العودة إلى سوريا على البقاء في أذربيجان، نظراً للمعارك الضارية هناك.

يأتي هذا في وقت تواصل الحكومة والمخابرات التركية عملية تجنيد "المرتزقة" في سوريا وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن ناغورنو كاراباخ إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفاً من المجتمع الدولي بما يتعلق بقانون "تجنيد المرتزقة".