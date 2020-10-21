منظمة دولية تطالب تركيا بالإفراج عن صحفية.. "تقاريرها نزيهة"

أطلق تحالف النساء في الصحافة (منظمة دولية مستقلة تهتم بالصحفيات)، عريضة تطالب تركيا بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحفية، عائشة غُل دوغان، التي تُحاكم بتهمة العضوية في مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK)، وهي منظمة مؤيدة للأكراد تواجه ضغوطًا متكررة من الحكومة.

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وقال بيان التحالف "نحن قلقون تماماً من أن صحفية أخرى، تؤدي واجباتها بأفضل معانيها، رغم كل التهديدات والضغط، تواجه مرة أخرى العقاب، من غير المقبول أن يتم اتهام عائشة غُل دوغان، بالانتماء إلى منظمة مسلحة، بسبب بثها مقابلات مع أشخاص ساهموا في عملية الحل التي من شأنها أن تساعد على إحلال السلام بين المواطنين الأكراد والأتراك في تركيا".

15 سنة

ففي 7 أكتوبر الجاري ، قدم المدعي العام لائحة اتهامه، في قضية دوغان، بناءً على مقابلات أجرتها، واجتماعات حضرتها في نطاق أنشطتها الصحفية، وطالب المدعي العام، بالحكم على دوغان، بالسجن 7.5 إلى 15 سنة، بتهمة "الانتماء إلى منظمة مسلحة"، لافتاً إلى أن دوغان، كانت ناشطة في مؤتمر المجتمع الديمقراطي.

وتتهم السلطات التركية، مؤتمر المجتمع الديمقراطي، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، رغم أنه تأسس وفقاً للقوانين، وفي الماضي حضر العديد من أعضاء الحكومة، اجتماعات مع أعضاء المؤتمر، لمناقشة "عملية السلام"، التي انهارت عام 2015.

أصبحت هدفا للحكومة التركية

كما أشار بيان تحالف النساء في الصحافة إلى أنّ "التحالف يقف وراء عائشة غُل دوغان، وتقاريرها النزيهة، يجب عدم استخدام المضايقات القانونية للصحفيين من قبل السلطات التركية، كما يجب احترام الحقوق الأساسية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضد عائشة دوغان على الفور، وندعو المنظمات الدولية للتضامن معها".

وختم البيان بالقول "اليوم، أصبحت، عائشة غُل دوغان، هدفاً للحكومة، بسبب تقاريرها التي تمس القضايا الاجتماعية، مثل النضال من أجل السلام ونضال المرأة والعمل".