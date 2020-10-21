لأجل "الفيزا".. مقتل 11 أفغانية دهساً في ملعب كرة قدم

أعلن مسؤولون إن 11 سيدة على الأقل لقين حتفهن دهسا في تدافع بين آلاف الأفغان الذين احتشدوا في ملعب كرة القدم اليوم الأربعاء للحصول على تأشيرات لمغادرة البلاد.

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وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية نانغارهار، إن 13 آخرين - معظمهم نساء. - أصيبوا في ملعب الولاية الواقعة شرقي البلاد، حيث كانوا يحاولون الحصول على تأشيرات لدخول باكستان المجاورة.

كما أضاف أن معظم القتلى من كبار السن، وجئن من مختلف أنحاء أفغانستان.

كمين من طالبان

وفي حادث منفصل، قتل 34 شرطيا أفغانيا في كمين نصبه مسلحون من حركة طالبان شمالي البلاد، وفقا لمسؤول بمستشفى محلي.

وأكد رحيم بخيش دانش، مدير المستشفى الرئيسي في ولاية تخار، وصول 34 جثة، وقال إن ثمانية آخرين من قوات الأمن أصيبوا.

كما ذكر مسؤول أمني أفغاني أن الجنود كانوا في قافلة تعرضت لكمين.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الهجوم أدى لنشوب النار في عدة عربات همفي تابعة للشرطة.