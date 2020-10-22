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إندونيسيا: أمطار غزيرة تتسبب في حدوث انزلاقات ومقتل 11

المصدر: جاكرتا، إندونيسيا _ أسوشييتد برس
أرشيفية
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تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي بمنجم فحم في جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل 11 من عمال المناجم، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقع الانزلاق يوم الأربعاء في نفق منجم بعمق 20 مترا (65 قدما) في قرية تانجونغ لالانغ فى منطقة موارا اينيم بمقاطعة سومطرة الجنوبية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتى.

وانتشل رجال الإنقاذ المحليون جميع الجثث.

تسببت الأمطار الموسمية والمد والجزر في الأيام الأخيرة في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في معظم أنحاء إندونيسيا، وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية الخصبة القريبة من الأنهار.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن المنطقة قد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ودخلت معظم أجزاء إندونيسيا موسم الأمطار في أكتوبر تشرين أول.

كلمات دالّة

#إندونيسيا, #فيضان
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