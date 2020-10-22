روسيا: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف موسكو

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أُحبط في موسكو اليوم الخميس.

وأعلن الجهاز اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية.

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وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، أكدت الهيئة في بيان لها اعتقال شخص من مواليد عام 1999 ومن أبناء إحدى دول آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ هجوم على إحدى مؤسسات الحكم في العاصمة ثم السفر إلى إحدى النقاط الساخنة في الشرق الأوسط للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ الإرهابي الموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة والإرشادات الخاصة بهذا الشأن وكذلك شريط فيديو أعلن فيه المعتقل مبايعته لقادة الإرهابيين.