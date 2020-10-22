زعيم المعارضة التركية: لا يوجد خطة حكومية لنهضة تركيا

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، سياسات حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تجاه الشباب، وخريجي الجامعات.

وفي اجتماع له مع خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، يوم الخميس، قال كيلتشدار أوغلو: "البلدان المتطورة لديها خطط تطوير لبعد خمسين أو مئة عام، وهذه الخطط يجري تقييمها بين الحين والآخر، بينما لا يوجد خطة نهضة خاصة ببلدنا".

وأضاف كيلتشدار أوغلو: "مع الأسف اليوم المؤسسة السياسية ليس لديها السعة والخبرة الكافية لإيجاد الحلول لمشاكل الشباب، وأعني بذلك الحكومة".

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وتابع زعيم المعارضة التركية، "أرى اليأس، وانعدام الأمل منتشراً جداً، ليس لنا الأحقية أنا وجميع الشباب أن نيأس، لديكم المشاكل، ولا تجدون عملا، وما زلتم في بيوت أهاليكم، حصولكم على دخل معين، وعمل تراكمون فيه خبراتكم وتصنعون به مستقبلكم، أو امتلاك سيارة أو بيت، هذه الأمور هي أشياء طبيعية يتشوق إليها كل شاب، اليوم يجب التخلص من الظروف التي تعيشونها، هذه الظروف الصعبة جداً".

وتطرق كيلتشدار أوغلو في كلامه إلى التفرقة المناطقية في الاستثمار والتنمية داخل البلاد، حيث قال: "لو أنشأتم اليوم سلسلة إنتاج، وتأسست المعامل، ووضعت بنية تحتية للتكنولوجيا، وتم إنتاج سلع لها قيمة إضافية عالية، سيصبح للجميع عمل، وستنجح هذه الخطة، اليوم منطقة الأناضول تفرغ، سكان مدن كأزمير وأنقرة ينتقلون إلى إسطنبول، على أمل إيجاد فرصة عمل".

وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري "لماذا لا توزع الاستثمارات بشكل عادل على كل أجزاء البلاد".

وختم بالقول "على الجميع أن يتجهزوا لعام 2023، على جميع الشباب أن لا يعطوا أصواتهم لهذه الحكومة، التي بقيت في الحكم 18 عاماً، وتركتهم في آخر المطاف عاطلين عن العمل".