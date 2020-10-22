لم تفارقه الكمامة.. إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

أكدت نتائج اختبار وزير الصحة الألماني ينس شبان إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد عزل نفسه طوعا بالمنزل.

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وأعلنت وزارة الصحة أن شبان ظهرت عليه أعراض الإصابة بالانفلونزا، وتم ابلاغ المتصلين به مؤخرا.

وتلقى نهج ألمانيا في التعامل مع الفيروس إشادة واسعة. وكان شبان ( 40 عاما) مثالا يحتذى، حيث كان يضع الكمامة طوال الوقت خلال المؤتمرات الصحفية أو الفعاليات لدفع رسالة الحكومة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، من نظافة أو تباعد اجتماعي.

وتصاعد عدد الإصابات في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي. وذكر معهد روبرت كوخ، مركز مكافحة الامراض في البلاد، أن 7595 حالة سجلت الأربعاء.

وارتفع عدد الحالات لكل 100 ألف خلال الأسبوع الماضي إلى 51.3 .

وسجلت ألمانيا إجمالا 385907 حالات وتأتي في المرتبة 18 من حيث الإصابات في العالم، إضافة الى 9849 وفيات، وتأتي في المرتبة العشرين عالميا.