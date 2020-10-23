الصين تحذر أميركا من بيع معدات عسكرية لتايوان

تعهدت الصين بالانتقام إذا مضت الولايات المتحدة في بيع أسلحة متطورة لتايوان بقيمة تزيد عن مليار دولار.

ولم يذكر البيان الصادر عن وزارة الدفاع الصينية أي تفاصيل، لكن التطور يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين بكين وواشنطن التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وطالب البيان، الذي صدر في وقت متأخر من ليلة الخميس، بإلغاء البيع وإنهاء جميع التفاعلات بين الجيشين الأميركي والتايواني من أجل "تجنب الانعكاسات الخطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وقواتهما المسلحة وإحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وقال البيان إن عدم القيام بذلك "سيجبر الجانب الصيني على الرد بحزم".

موضوع يهمك هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلامية كريستين ويلكر التي ستدير المناظرة الرئاسية الأخيرة مساء الخميس.يذكر أن ويلكر... انتقدها ترمب بشدة.. من هي كريستين ويلكر التي تدير المناظرة؟ أميركا

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 135 صاروخًا دقيقًا للهجوم الأرضي والمعدات المرتبطة والتدريب لتايوان لتحسين قدراتها الدفاعية.

وكشفت واشنطن في بيان أن قيمة الحزمة تزيد قليلاً عن مليار دولار، وأن الصواريخ من صنع شركة بوينغ.