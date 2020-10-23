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بعد التطبيع مع السودان.. نتنياهو: دائرة السلام تتسع

المصدر: دبي - قناة العربية، وكالات
نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع"، وذلك بعد مكالمة أجراها مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عقب إعلان تطبيع العلاقات مع السودان.

وأعلن الرئيس الأميركي، ترمب، أن "السودان سيطبع العلاقات مع إسرائيل" ليصبح ثالث دولة عربية تفعل ذلك مع قرب يوم الانتخابات.

وأكد بيان مشترك، الجمعة، اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئياً على الزراعة.

وأفاد البيان المشترك أن "وفوداً من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقيات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة".

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وتعهد البيان بأن "أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان".

ومن جانبه، قال مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر، إن" دولاً أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل"، وإنه واثق من "حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا".

كلمات دالّة

#إسرائيل, #أميركا, #السودان
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