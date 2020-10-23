نتنياهو وغانتس: إسرائيل لن تعارض بيع أميركا "أسلحة معينة" للإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات إف-35 التي تسعى أبوظبي لامتلاكها.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما".

وبعد عودته من واشنطن إلى إسرائيل، تحدث وزير الدفاع غانتس مع رئيس الوزراء نتنياهو عن الاتفاقية التي وقع عليها مع نظيره الأميركي حول ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد حوار مطول بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إجراءه مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد زيارة وزير الدفاع غانتس إلى واشنطن قبل شهر.

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وشدد وزير الدفاع غانتس على أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة ستسمح بتنفيذ خطط بعيدة المدى لشراء منظومات أسلحة متطورة ستعزز القدرات العسكرية الإسرائيلية بشكل ملموس، وستضمن أمنها وتفوقها العسكري الإقليمي وستحافظ على تفوقها العسكري النوعي خلال العقود المقبلة.

وخلال زيارته اطلعت الجهات الحكومية الأميركية وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الإدارة الأميركية تخطط لإبلاغ الكونغرس قريبا عن نيتها بيع منظومات أسلحة معينة للإمارات.

واتفق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غانتس على أنه في ضوء قيام الولايات المتحدة بتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية وبصون تفوقها النوعي، فإن إسرائيل لا تعارض بيع هذه المنظمات إلى الإمارات.