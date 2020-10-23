مسؤول أميركي: السودان وافق على إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب

قال مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، الجمعة، إن "السودان وافق على إدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب".

وتأتي الخطوة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بشراكة أميركية، الجمعة.

واتفقت إسرائيل والسودان، الجمعة، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان مشترك أن ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف: "اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأفاد البيان أن "واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان وتخفيف أعباء ديونه".

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وذكر ترمب أنه يتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع أو أشهر، مشيراً إلى "رغبة 5 دول ترغب في السلام مع إسرائيل".

واعتبر أن "اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات خطوة رئيسية أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط".

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع".