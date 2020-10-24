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رئيس بلدية إسطنبول مصاب بالكورونا

المصدر: دبي – العربية.نت 
أكرم إمام أوغلو
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أعلنت بلدية إسطنبول إصابة رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، المعارض، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الناطق باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، السبت، "إصابة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا، وأنه بصحة جيدة، وبدأ فترة علاجه في المستشفى".

أكرم إمام أوغلو أكرم إمام أوغلو

عقب ذلك، نشر إمام أوغلو، فيديو عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، يطمئن المواطنين عن صحته، وشرح أمام أوغلو، الأعراض التي ظهرت عليه، مؤكداً أنه من الأشخاص الذين يقومون بالفحوصات باستمرار، وقال "أمنيتي الكبرى أنه سيبقى كل شيء جميل في إسطنبول (شعار حملته الانتخابية، كل شيء سيكون جميلاً جداً)".

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ونشر المستشفى الأميركي في إسطنبول بياناً، السبت، حول صحة أكرم إمام أوغلو، جاء فيه أن "إمام أوغلو وصل أمس (الجمعة) الساعة 22:00، إلى المستشفى، يشتكي من أعراض في جهاز التنفس، بعد ذلك ظهرت نتيجة اختبار كوفيد 19، بالإيجابية، وهو يتابع علاجه في المستشفى".

ونشر العديد من السياسيين الأتراك، عبر حساباتهم الرسمية، في وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين الشفاء لإمام أوغلو، من بينهم وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ورؤساء بلديات أنقرة وأنطاليا وأضنة.

كلمات دالّة

#أكرم إمام أوغلو, #كورونا, #إسطنبول
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