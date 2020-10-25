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الشرطة البريطانية تتعامل مع "واقعة" على متن سفينة

المصدر: لندن - رويترز
"نيف أندروميدا"
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أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تتعامل مع واقعة مستمرة على متن سفينة قرب ساحل جزيرة وايت قبالة ساحل إنجلترا الجنوبي.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان: "نحن على علم بالأمر ونتعامل مع واقعة مستمرة على متن سفينة جنوب جزيرة وايت".

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يشار إلى أن السفينة هي ناقلة النفط "نيف أندروميدا"، والواقعة متعلقة بمجموعة صغيرة من المتسللين، وفق وسائل إعلام.

إلى ذلك لم تؤكد الشرطة بعد هذه التفاصيل لرويترز. ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الداخلية البريطانية المسؤولة عن الرقابة على الحدود.

كما أظهرت بيانات رفينيتيف لرصد حركة السفن أنه كان من المتوقع وصول نيف أندروميدا إلى ميناء ساوثامبتون في إنجلترا الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش، الأحد، لافتة إلى أن السفينة أبحرت من لاغوس في نيجيريا.

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#بريطانيا
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