باريس: مسلمو فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا".

وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إن "مكافحة التطرف تحصل بالتعاون مع مسلمي فرنسا".

موضوع يهمك أعلن عضو المجلس الأعلى للنظام الطبي في إيران، حسين قشلاقي، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد أعلى بثلاث إلى أربع مرات... تصريح صادم.. مسؤول إيراني: ضحايا كورونا 4 أضعاف المعلنة إيران

كما شددت على أن "شبكتنا الدبلوماسية عبر العالم تعمل على شرح مواقفنا، وضمان أمن مواطنينا في الخارج".

من جانبه كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تويتر: "لن نذعن أبداً"، مشدداً: "نحترم جميع الاختلافات بروح السلام ولا نقبل خطاب الكراهية وندافع عن نقاش عقلاني"، لافتاً: "سنكون دائماً إلى جانب الكرامة الإنسانية والقيم العالمية".

انتقاد حاد

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وجه، في وقت سابق الأحد، انتقاداً حاداً لتركيا وسياستها الخارجية الاستفزازية.

وندد وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد ماكرون، معتبراً أنها "غير مقبولة".

إلى ذلك دعا بوريل أنقرة لـ"وقف دوامة الاستفزازات والمواجهة الخطيرة". وكتب في تغريدة: "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرئيس إيمانويل ماكرون غير مقبولة. أدعو تركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه".

وتدهورت العلاقات بين ماكرون وأردوغان بشكل أعمق جراء خلافات على مسائل عدة، تشمل الدعم الفرنسي لليونان في نزاعها مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط وانتقادات باريس لتدخل أنقرة في ليبيا وسوريا والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.